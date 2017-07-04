В ЕС допускают, что ИГИЛ и "Аль-Каида" в скором времени объединятся

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В ЕС допускают, что ИГИЛ и "Аль-Каида" в скором времени объединятся

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Фото: © REUTERS/Yaser Al-Khodor

В Евросоюзе добавили, что необходимо усилить меры по борьбе с террористами и развивать контрмеры.

В скором времени такие террористические группировки как ИГИЛ* и "Аль-Каида"* могут объединиться, считает координатор ЕС по вопросам борьбы с терроризмом Жиль де Кершов.

Европейский политик не исключает, что причиной слияния запрещённых организаций может стать совместная пропаганда терроризма в Интернете.

— В случае переноса основной деятельности этих организаций в Интернет все разногласия быстро исчезнут, будут созданы условия для объединения сил, — сказал координатор ЕС по вопросам борьбы с терроризмом в интервью бельгийской газете Soir.

Кершов призывает усилить меры по борьбе с боевиками, развивать контрмеры и сократить пропаганду терроризма в Сети.

* Организации запрещены в России по решению Верховного суда.

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