Сливная труба спасла жизнь упавшему в Москву-реку мужчине

Нетрезвый житель столицы попытался достать упавший телефон, но поскользнулся и упал в водоём.

Около 4 утра в воскресенье, 2 июля, рабочие на Новоданиловской набережной услышали крики, которые доносились со стороны реки. Подбежав к перилам, дворники увидели мужчину, который умолял о помощи. Об этом сообщает паблик Mash.

За пару часов до удивительного спасения мужчина уронил за парапет мобильный телефон. Когда москвич понял, что до него не дотянуться, он перелез через ограждения и сорвался в Москву-реку. К счастью нетрезвого пешехода, недалеко от места падения была сливная труба, за которую он и зацепился.

Спустя два часа его услышали рабочие и позвали на помощь дежуривших неподалеку сотрудников ДПС. Вооружившись машинным тросом, они вытащили мужчину на берег и передали скорой помощи.

Своим спасением мужчина обязан сотрудникам ГИБДД Алексею Постникову и Сергею Горюшову.