Сливная труба спасла жизнь упавшему в Москву-реку мужчине

Около 4 утра в воскресенье, 2 июля, рабочие на Новоданиловской набережной услышали крики, которые доносились со стороны реки. Подбежав к перилам, дворники увидели мужчину, который умолял о помощи. Об этом сообщает паблик Mash.
За пару часов до удивительного спасения мужчина уронил за парапет мобильный телефон. Когда москвич понял, что до него не дотянуться, он перелез через ограждения и сорвался в Москву-реку. К счастью нетрезвого пешехода, недалеко от места падения была сливная труба, за которую он и зацепился.
Спустя два часа его услышали рабочие и позвали на помощь дежуривших неподалеку сотрудников ДПС. Вооружившись машинным тросом, они вытащили мужчину на берег и передали скорой помощи.
Своим спасением мужчина обязан сотрудникам ГИБДД Алексею Постникову и Сергею Горюшову.
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