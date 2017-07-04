СК установил, что погибшие красноярцы отравились токсичным спиртом

Ранее три жителя города скончались после употребления неизвестной жидкости. Ещё одна женщина находится в больнице в тяжёлом состоянии.

В жидкости, которую распивали жители Красноярска накануне вечером, был обнаружен этиленгликоль. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета по Красноярскому краю.

— По результатам предварительной экспертизы, в состав жидкости, которую распивали погибшие, входит этиленгликоль. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначена химическая экспертиза, — уточняется в сообщении.

Отметим, этиленгликоль — это токсичный спирт, который выглядит как прозрачная бесцветная жидкость, которая не имеет запаха и обладает сладковатым привкусом. Попадание этиленгликоля в организм человека смертельно опасно, оно приводит к необратимым последствиям в организме.

Напомним, ранее сообщалось, что спиртным напитком отравились двое мужчин 39 и 52 лет и две женщины 28 и 29 лет. Они распивали алкоголь на территории гаражного комплекса на улице Джамбульской в Красноярске. Один из мужчин скончался на месте, остальных на скорой помощи доставили в больницу. Позже умер второй мужчина и одна из женщин.