Клинцевич: США сами спровоцировали КНДР на запуск ракет в День независимости

Зампред сравнил противостояние Северной Кореи и США с третьеклассником, нападающим на аспиранта.

США провоцирует Северную Корею на пуск баллистических ракет, заявил первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич корреспонденту Лайфа.

— У меня создаётся впечатление, что кто-то Северную Корею немного поддразнивает, а они реагируют, — сообщил зампред.

По словам Клинцевича, с точки зрения боевой составляющей — реальной угрозы от КНДР нет.

— Есть подтверждение о том, что ядерный боеприпас у них уже имеется. Но, насколько он эффективен, сказать сложно, — рассказал зампред. — Всё это похоже на третьеклассника, который угрожает аспиранту, который серьёзно занимается боксом… "Я вот сейчас возьму биту — ты у меня получишь".

Также Клинцевич отметил, что США в ответ на действия КНДР сосредотачивает серьёзные силы и средства — новые военные объекты, противоракеты. Политик добавил, что у него создаётся впечатление, что эти ракеты не против Кореи, а против Китая и РФ.

Клинцевич заверил также, что Россия также отслеживает ситуацию и не допустит, чтобы северокорейская ракета упала на территории страны.

Напомним, сегодня КНДР осуществила очередной пуск баллистической ракеты рядом с границей Китая. Снаряд пролетел несколько сотен километров и упал в исключительной экономической зоне Японии. Позже в КНДР заявили, что пуск ракеты не представлял угрозы для стран-соседей. Пуск ракет произошёл в День независимости США.