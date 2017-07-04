Причиной смертельного ДТП в Татарстане могла стать усталость водителя

В ночь с 1 на 2 июля на автодороге Альметьевск — Заинск столкнулись пассажирский автобус и фура. Жертвами аварии стали 14 человек.

По предварительной информации, водитель, управлявший автобусом, устал, потому что его вовремя не заменили на другого, он был не в состоянии адекватно выбирать безопасную дистанцию и соблюдать скоростной режим. Об этом сообщил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Сергей Добряков.

— Пока не доказано, но есть основания полагать, что водитель находился в утомлённом состоянии, — отметил Добряков.

Уточняется, что скорость автобуса в момент ДТП составляла около 87 км/час при разрешённой в 70 км/час.

Напомним, рейсовый автобус Самара — Ижевск столкнулся с КамАЗом в районе города Заинск, опрокинулся в кювет и загорелся. В автобусе находились 29 человек (из них погибли 14, в том числе четверо детей). Из 15 пострадавших были госпитализированы 12 человек.