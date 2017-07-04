В посёлке под Москвой произошёл прорыв газовой трубы

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В посёлке под Москвой произошёл прорыв газовой трубы

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Фото: © РИА Новости

Сегодня в деревне Безобразово в Вороновском поселении в СНТ "Полесье" произошёл прорыв газовой трубы. На место выехали все службы города. Информация о пострадавших и возможных повреждениях уточняется.

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