В посёлке под Москвой произошёл прорыв газовой трубы

Сегодня в деревне Безобразово в Вороновском поселении в СНТ "Полесье" произошёл прорыв газовой трубы. На место выехали все службы города. Информация о пострадавших и возможных повреждениях уточняется.
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