ВЦИОМ: Большинство россиян не хотят жить за границей

А те немногие, кто всё-таки не исключает возможности переезда, присматриваются к таким странам, как Германия, Австралия или США.

Абсолютное большинство россиян (89%) признались, что не хотят покидать Россию ради переезда в другую страну. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

А вот 10% от общего числа респондентов заявили, что задумываются об отъезде за рубеж. Число потенциальных эмигрантов среди 18–24-летних россиян составляет 25%, а среди 25–34-летних таких 16%.

Интересно, что к вопросу возможного переезда большинство наших сограждан (51%) подходят не вполне осознанно: связывают этот шаг с каким-то временным или эмоциональным порывом или ничего не делают для того, чтобы всё-таки сменить постоянное место жительства. И лишь пятая часть россиян, которые намерены эмигрировать, копят деньги, собирают информацию или консультируются со знакомыми.

— Люди готовы искать новую жизнь за границей — в основном в стабильных западных странах, которые всё-таки ближе нам по своей культуре, чем арабские страны, Латинская Америка или Китай. Тяга к сильному государству побуждает потенциальных мигрантов присматриваться к Германии — неофициальному лидеру современной Европы, — комментируют во ВЦИОМ.

Тем не менее число россиян, согласных на переезд, в минувшем году снизилось на 3%, отмечают социологи. А 9% респондентов признались, что думали об этом, но не знают, когда это может произойти.