В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за грозы, дождя и ветра

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В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за грозы, дождя и ветра

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Фото: ©РИА Новости/Кирилл Каллиников

Из-за непогоды в столичном регионе возможны подтопления и многокилометровые пробки на дорогах.

В ближайший час в столице резко ухудшится погода. Ожидаются порывы ветра со скоростью до 17 метров в секунду, гроза и дождь. В связи с этим в столичном главке МЧС объявили в Москве экстренное предупреждение.

— В связи с комплексом неблагоприятных погодных явлений в ближайший час с сохранением на день и вечер 4 июля в городе Москве местами ожидаются дождь, гроза, при грозе — усиление ветра с порывами 12–17 метров в секунду, — отмечается в сообщении московского главка МЧС РФ.

В ведомстве предупредили о возможных подтоплениях и заторах на дорогах.

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