Леди Гага, Басков и Собчак выступили на свадьбе детей российских олигархов

На роскошную церемонию в театре "Долби", где вручают премию "Оскар", потратили 10 миллионов долларов.

Дети российских олигархов сыграли голливудскую свадьбу. Бизнесмен Эльдар Османов выдал дочь за сына Альберта Авдоляна. Как сообщает паблик Mash, Лилита и Гаспар встречались два года. А 2 июля молодые люди поженились в театре "Долби" в Лос-Анджелесе, где проходит вручение премии "Оскар".

Приглашения на свадьбу были в форме кейса со статуэткой. Гостей развлекали песнями Леди Гага, Стас Михайлов, Джейсон Деруло и Николай Басков. Вели церемонию Ксения Собчак и Андрей Малахов. Гостей также развлекали симфонический оркестр и армянский ансамбль.

Зал украсили цветами за 500 тысяч долларов. Всего же олигархи потратили на свадьбу 10 миллионов долларов.

Эльдар Османов — совладелец холдинга "Межрегионсоюзэнерго". Альберт Авдолян (123-е место в списке Forbes) — основатель и совладелец телекоммуникационной компании "Скартел". Основной капитал получил от продажи доли в Carsdale, владевшей акциями "Мегафона", "Евросети", Yota.

В августе 2015 года фонд Telconet Capital Авдоляна и его партнёра Сергея Адоньева приобрёл 50% в проекте Огоджинского угольного месторождения в Амурской области (ещё 50% принадлежит "Ростеху"). По данным СМИ, в 2009-м Авдолян вместе с женой Еленой приобрели виллу в Беверли-Хиллз за $13 млн.