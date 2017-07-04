Жительница Горловки: В момент обстрелов внушаю себе, что это салюты

По словам Татьяны, она и её близкие уже настолько привыкли к постоянным атакам, что при обстрелах до последнего не прячутся в подвале.

Прошлой ночью в ходе обстрелов города Горловки в ДНР были повреждены два дома. Об этом сообщили в городской администрации. Местная жительница Татьяна рассказала, что, несмотря на постоянную опасность, люди пытаются ко всему относиться с оптимизмом.

— Бывает изредка, что днём сотрясает, но в основном вечером, часов в шесть, начинают стрелять. Такое ощущение, что пули над головой свистят, я себе говорю, что это салюты. Если уже сильно страшно, тогда понятно — у нас подвал оборудованный, только телевизора не хватает. Мы сидим, слушаем, что происходит очень близко, но всё равно сидим, — пояснила Татьяна.

По её словам, жизнь в Горловке продолжается, молодёжь создаёт семьи, рождаются дети, но в целом люди стали тревожнее.

— Я в магазин шла, слышу во дворе голос. Думаю, спрошу дорогу. А они даже разговаривать не стали, раньше такого не было. Раньше вышли бы и провели, а теперь неизвестно, кто такая, — добавила Татьяна.

Отметим, всего за прошедшие сутки ВСУ 23 раза нарушили режим прекращения огня. Кроме того, по данным Минобороны ДНР, украинские силовики продолжают подвозить запрещённое вооружение к линии соприкосновения.