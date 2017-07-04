У пищевого колледжа в Донецке нашли самодельное взрывное устройство

В Донецке предотвратили теракт благодаря бдительности местных жителей, которые и обнаружили СВУ.

Сегодня в 09:00 в Донецке сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракт. Как пояснил замкомандующего ВС ДНР Эдуард Басурин, это удалось сделать благодаря бдительности местных жителей.

Оказалось, что жители Донецка нашли взрывное устройство рядом с пищевым колледжем на улице Щорса. Оно было оснащено дистанционным управлением. Сейчас СВУ обезврежено.

— Предположительно, оно должно было сработать утром, в часы, когда жители идут на работу, в магазины, ведут детей в детский сад, студенты выходят на учебу, — пояснил представитель Минобороны ДНР.

Басурин отметил, что теракт планировался украинскими спецслужбами в преддверии саммита G20.