"Выживший" по-кузбасски. Мужчина неделю провёл в тайге без еды и воды

Также заблудившемуся в лесу мужчине пришлось столкнуться с медведем — точь-в-точь как герою Леонардо Ди Каприо в известном фильме.

Житель посёлка Боровой Кемеровской области заблудился в тайге и неделю бродил по лесу без еды и воды, пока его не обнаружили спасатели. Мужчина также подвергся нападению медведя, передаёт местное отделение МВД.

Сообщается, что мужчина отправился в соседнюю деревню Алексеевку и заблудился. Лишь через два дня после неудачных попыток самостоятельно выйти из леса он решил обратиться за помощью и позвонил брату по телефону, который и вызвал полицию.

Поиски велись масштабно, в них задействовали сотрудников полиции, МЧС, охотоведов и общественников. На третий день поисков подключился и беспилотник Росгвардии. Мужчину обнаружили на пятый день поисков — к тому моменту он провёл в тайге неделю без еды и воды, пройдя 40 километров пешком.

Кроме того, на мужчину в лесу напал медведь. На его защиту встала собака, которая всё это время ходила по лесу вместе с хозяином. Она бросилась на хищника, а мужчина в это время успел залезть на дерево и спрятаться. Медведь задрал собаку.

Мужчина был отвезён в ближайший населённый пункт, где получил медицинскую помощь. Сейчас здоровью "выжившего" ничего не угрожает.