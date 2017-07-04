В Кремле началась встреча Путина и Си Цзиньпина

Накануне вечером политики уже провели одну неофициальную встречу, а сегодняшние переговоры должны стать знаковыми с точки зрения развития отношений Москвы и Пекина в 2017 году.

Переговоры лидеров России и Китая — Владимира Путина и Си Цзиньпина —стартовали в Кремле. Председатель КНР находится в Москве с двухдневным визитом, по итогам которого ожидается подписание 40 двусторонних документов, касающихся сфер торговли, энергетики, образования и стратегического сотрудничества.

Накануне вечером политики уже провели одну неофициальную встречу, на которой, по слухам, стороны обсудили Корейский полуостров и Сирию. А сегодняшние переговоры, как отметил российский президент, станут знаковыми с точки зрения развития отношений Москвы и Пекина в 2017 году.

— Вчера вечером у нас состоялась вроде бы неформальная, но очень насыщенная с деловой точки зрения беседа, в центре России, в сердце России. Сегодняшнее мероприятие мы считаем ключевым с точки зрения строительства двусторонних отношений текущего года, — отметил Путин перед началом переговоров.

Си Цзиньпин в своём ответном слове поблагодарил "дорого друга" Владимира Путина за возможность вновь побывать в России. Он отметил, что из всех зарубежных лидеров с российским президентом он встречается чаще всего.

— Рад возможности ещё раз нанести государственный визит в Россию. Как только мы прибыли в Россию, сразу же были окружены теплотой дружбы и вниманием, что нас очень тронуло. Я и сейчас нахожусь под впечатлением от этого приёма, — признался председатель КНР. — Россия стала самой посещаемой страной для меня. Китай и Россия — добрые соседи, связанные общими реками и горами. Мы — надёжные друзья, которые всегда оказывают друг другу помощь и поддержку, кроме того, мы хорошие партнёры.

Ранее Лайф сообщал, что Путин вручил Си Цзиньпину орден Святого апостола Андрея Первозванного. Китайский лидер был удостоен награды за выдающиеся заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами РФ и КНР.