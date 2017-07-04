В Минобороны РФ сообщили, что отслеживали ракетный пуск в КНДР

По данным военного ведомства, снаряд упал в Японском море, пролетев 510 километров.

Министерство обороны РФ отслеживало пуск межконтинентальной баллистической ракеты в Северной Корее. В военном ведомстве пояснили, что, следуя из параметрических данных полёта, можно говорить, что снаряд был средней дальности.

— Пуск баллистической ракеты, запущенной 4 июля в 3 часа 46 минут по Москве с северокорейского полигона, был зафиксирован и отслеживался средствами российской Системы предупреждения о ракетном нападении, — пояснили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве добавили, что снаряд пролетел около 510 километров. Ракета поднималась на высоту 535 километра. При этом южнокорейские военные отмечали, что ракета КНДР упала, пролетев более 900 километров.

Как ранее сообщалось, запуск межконтинентальной баллистической ракеты был осуществлён с территории провинции Пхёнан-Пукто, которая находится у границы с Китаем.