Купи меня, если сможешь. Стоимость золотого спиннера оценили в 1 млн рублей

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Купи меня, если сможешь. Стоимость золотого спиннера оценили в 1 млн рублей

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Аксессуар, полностью отлитый из драгоценного металла 750-й пробы, будет выпущен в единственном экземпляре.

Эксклюзивный золотой спиннер Caviar Spinner Full Gold поступит в продажу через месяц, его стоимость составит 999 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе бренда Caviar.

<p>Спиннер, отлитый из золота. Фото: Caviar</p>

Отмечается, что спиннер может стать самым дорогим в истории. На его изготовление уйдёт 0,1 кг золота.

Кроме того, появится позолоченный аксессуар Caviar Spinner Tricolor с триколором и выгравированным двуглавым орлом. "Лепестки" вертушки будут покрыты ювелирной эмалью красного, синего и белого цветов. Спиннер также поступит в продажу через месяц, но по более скромной цене — около 15 тысяч рублей.

<p>Спиннер с российским триколором и двуглавым орлом. Фото: Caviar</p>

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