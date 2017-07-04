Мантуров: Лимузин из "Кортежа" задействуют в инаугурации президента в 2018 году

Глава Минпромторга опроверг слухи о приостановке проекта по производству российских автомобилей для государственных нужд и заверил, что "Кортеж" развивается по плану.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, отвечая на вопрос Лайфа, заявил, что лимузин из проекта "Кортеж" примет участие в инаугурации главы государства в следующем году.

Ранее сообщалось, что одной из площадок для производства лимузинов и других автомобилей в рамках проекта станет автобусный завод ЛиАЗ в Подмосковье. В частности, на предприятии есть достаточная по размерам ванна для нанесения специального покрытия на кузов президентского авто. Кроме того, прошлым летом представители Центрального автомобильного и автомоторного института (НАМИ) показали на Московском автосалоне коробку передач и двигатель, предназначенные для автомобилей высшего класса.

Напомним, о том, что для российских чиновников выпустят новые автомобили, стоимостью от двух млн рублей, стало известно несколько лет назад. В конце весны Денис Мантуров говорил, что первую партию из 14 авто Федеральная служба охраны получит уже в этом году.