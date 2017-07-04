Следователя УВД, сбившего пенсионерку на Porsche, не стали арестовывать

Ранее сообщалось о том, что мужчина был задержан. Теперь его отпустили под подписку.

Следователя УВД города Подольска Андрея Виноградова, которого подозревают в том, что он сбил пенсионерку, находясь за рулём автомобиля "Порше" в нетрезвом состоянии, не стали арестовывать, передаёт телеграм-канал Mash. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

ДТП произошло вчера. Переехав 79-летнюю женщину, следователь скрылся с места аварии, задержать его удалось только через час. Но даже спустя это время в крови 33-летнего Андрея Виноградова нашли 1,33 промилле алкоголя.

Состояние женщины оценивалось как крайне тяжёлое.