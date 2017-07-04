Межтопэнергобанк закрыл часть отделений из-за проблем с ликвидностью

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Межтопэнергобанк закрыл часть отделений из-за проблем с ликвидностью

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Фото: Twitter.com

Межтопэнергобанк закрыл ряд отделений. Причиной послужили проблемы с ликвидностью. При этом многие офисы кредитного учреждения переведены на работу в консультационном режиме.

Теперь до 12 часов работают отделения в Нижнем Новгороде и подмосковных Ивантеевке и Балашихе. В Москве, Новосибирске, Владимире, Бийске, Брянске, Калуге, Красноярске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Тамбове, Твери и Рязани офисы принимают клиентов до 13 часов. При этом в Челябинске и Белгороде консультацию можно получить до 15 часов по местному времени.

Стоит отметить, что головной офис также закрыт.

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