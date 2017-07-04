В Хабаровске осудили членов ОПГ, которые продавали девушек в сексуальное рабство

Злоумышленники вербовали их, обещая достойную работу за границей и хорошую зарплату.

Трое членов организованной преступной группы осуждены в Хабаровском крае за 27 эпизодов торговли людьми. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Установлено, что в течение трёх лет директор одной из фирм по трудоустройству россиян за рубежом Марина Нагибина под видом легальных услуг вербовала девушек и продавала их в другие страны. Помогала ей в этом одна из подчинённых — Анна Хамитова, а также житель Москвы Сергей Николаев.

Злоумышленники действовали по следующей схеме: подбирали в Хабаровске девушек от 18 до 36 лет, находившихся в сложной жизненной ситуации, и вербовали их, обещая достойную работу за границей и хорошую зарплату.

У потерпевших отбирали документы, а также фиктивно выдавали их замуж. Приезжая за границу, девушки становились проститутками и секс-рабынями. А их "хозяева", в свою очередь, получали около тысячи евро за каждую проданную "единицу".

— В результате приговором Нагибиной назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания, Хамитовой — в виде четырёх с половиной лет лишения свободы условно, а Николаеву — в виде трёх с половиной лет лишения свободы, — сообщили в СКР.