Боевики обстреляли автобус с мирными жителями в сирийской провинции Сувейда

Представители неустановленной группировки напали на гражданских лиц, нарушив решим прекращения огня.

ЧП произошло на трассе Бакка — Зибин на юге Сирии, передаёт SANA. По имеющимся данным, боевики перекрыли дорогу и открыли снайперский огонь по автобусу, который перевозил мирных жителей.

Три человека в результате нападения погибли, семеро получили тяжёлые ранения, среди них — дети.

Отметим, таким образом боевики нарушили режим прекращения огня, введённый сирийской армией с полудня 2 июня. Командование приняло решение о временном перемирии "с целью поддержки мирного процесса и национального примирения", однако незаконные вооружённые группировки в который раз нарушают договорённости.