Путин угостил Си Цзиньпина оладьями с чёрной икрой и его любимым мороженым

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Путин угостил Си Цзиньпина оладьями с чёрной икрой и его любимым мороженым

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Влдаимир Путин и Си Цзиньпин. Фото:© РИА Новости/Сергей Гунеев

После официальной части встречи лидеров двух стран в Москве начался торжественный обед, в меню которого входят традиционные блюда русской кухни.

Сегодня на торжественном обеде в Кремле президент России Владимир Путин угостил председателя КНР Си Цзиньпина оладьями с чёрной икрой. В меню также значатся салат из морских гребешков, крем-суп из сморчков, шербет из хурмы, свиная вырезка с картофельным муслином, филе лосося с морковным муслином и шоколадное мороженое.

Ранее Си Цзиньпин уже говорил о том, что он сам и его семья очень любят российское мороженое. В сентябре прошлого года во Владивостоке Владимир Путин передал иностранному коллеге коробку с лакомством. Лидер КНР отметил тогда, что в России сливки лучше, поэтому и мороженое "особенно вкусное".

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