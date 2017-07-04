Записываемся на коготочки. Кошки и их хозяйки помешались на одинаковом маникюре

Одинаковый цвет ногтей и когтей стал настоящим трендом в соцсетях. Девушки ринулись покупать цветные колпачки для когтей своих питомцев.

В Сети появился новый тренд среди девушек: делать своим кошкам такой же маникюр, как и у себя. Моду породила 19-летняя жительница Калифорнии Кристи Ганзель. Она первой выложила фото со своим маникюром и сочетающимися с ним когтями питомицы. Неожиданно снимок стал вирусным — за 10 дней его ретвитнуло почти 30 тысяч человек.

Девушка рассказала, что нашла в магазине специальные защитные колпачки для кошачьих когтей, которые почти идеально подходили по цвету к её ногтям.

— Я без ума от своей кошки, так что я с радостью побежала домой и надела колпачки ей на когти, — рассказала Кристи.

У Кристи тут же нашлось множество единомышленниц, которые также любят сочетаться со своими питомцами. Девушки последовали примеру американки, и вскоре соцсети буквально заполнились снимками с ногтями и когтями.