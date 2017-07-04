Записываемся на коготочки. Кошки и их хозяйки помешались на одинаковом маникюре

В Сети появился новый тренд среди девушек: делать своим кошкам такой же маникюр, как и у себя. Моду породила 19-летняя жительница Калифорнии Кристи Ганзель. Она первой выложила фото со своим маникюром и сочетающимися с ним когтями питомицы. Неожиданно снимок стал вирусным — за 10 дней его ретвитнуло почти 30 тысяч человек.
How I'm trying to be. pic.twitter.com/VttK0PUUiH— Pencilvester (@Necromancer_95) 23 июня 2017 г.
Девушка рассказала, что нашла в магазине специальные защитные колпачки для кошачьих когтей, которые почти идеально подходили по цвету к её ногтям.
— Я без ума от своей кошки, так что я с радостью побежала домой и надела колпачки ей на когти, — рассказала Кристи.
У Кристи тут же нашлось множество единомышленниц, которые также любят сочетаться со своими питомцами. Девушки последовали примеру американки, и вскоре соцсети буквально заполнились снимками с ногтями и когтями.
25 июня 2017 г.
24 июня 2017 г.
I've done this with my ruby ♥️✨ pic.twitter.com/JSTqvHSSm2— Melanie (@reverseoceans) 25 июня 2017 г.
the only way to be pic.twitter.com/6n49uyyee3— POI$ON IV¥ (@jadejumps) 25 июня 2017 г.
- Популярные
- По времени