Москвич пытался взять 38 млн рублей в кредит, показав в банке фальшивый паспорт

Жителя столицы задержали, сотрудники полиции обвиняют его в покушении на мошенничество.

Житель столицы пытался обмануть банк: он решил взять 38 миллионов рублей в кредит, используя поддельные документы. Как оказалось, в полицию обратился один из сотрудников кредитного учреждения, которому паспорт москвича показался подозрительным.

В итоге представители банка в центре Москвы отказали мужчине в кредите, а заодно вызвали полицию.

Сотрудники правоохранительных органов поймали 33-летнего жителя столицы. Оказалось, что у него документ на чужое имя. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество".