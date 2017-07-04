"Лето в самом разгаре". В Норильске выпал первый июльский снег

По данным синоптиков, сейчас в городе идёт дождь. Столбики термометра установились на отметке в +4 градуса.

Сегодня утром в Норильске выпал первый июльский снег. Фотографиями необычного для этого времени года явления местные жители делятся в соцсетях. Как пишет "Утро.ру", снег заметили в двух районах города — Талнахе и Кайеркане.

По данным синоптиков, сейчас в городе идёт дождь. Столбики термометра установились на отметке в +4 градуса.

#снег #северноелето #спервымснегом #норильск #талнах #вс10 Публикация от @olga_chipakova Июл 4 2017 в 3:46 PDT

Этим летом снег также выпал в Карелии, где даже открыли "летний лыжный сезон". Град со снегом обрушился в начале июня и на Москву.

Напомним, накануне в столице выпало около 20% месячной нормы осадков. Экстренное предупреждение из-за грозы, дождя и ветра МЧС объявило и сегодня.