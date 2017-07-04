"Лето в самом разгаре". В Норильске выпал первый июльский снег

Сегодня утром в Норильске выпал первый июльский снег. Фотографиями необычного для этого времени года явления местные жители делятся в соцсетях. Как пишет "Утро.ру", снег заметили в двух районах города — Талнахе и Кайеркане.
По данным синоптиков, сейчас в городе идёт дождь. Столбики термометра установились на отметке в +4 градуса.
Этим летом снег также выпал в Карелии, где даже открыли "летний лыжный сезон". Град со снегом обрушился в начале июня и на Москву.
Напомним, накануне в столице выпало около 20% месячной нормы осадков. Экстренное предупреждение из-за грозы, дождя и ветра МЧС объявило и сегодня.
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