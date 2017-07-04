Из-за дождя и грозы в Москве объявили жёлтый уровень опасности

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Из-за дождя и грозы в Москве объявили жёлтый уровень опасности

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Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Отмечается, что в среду в столице ожидается 18–20 градусов тепла и ветер с порывами до 17 метров в секунду во время грозы.

В Москве 5 июля будет действовать жёлтый уровень опасности. Как сообщили в Гидрометцентре РФ, причиной стали сильный ветер и гроза.

— Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна, — отмечается на сайте синоптиков.

В среду, 5 июля, будет 18–20 градусов тепла. Местами ожидается дождь, гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду.

При этом на сегодня, 4 июля, в столице объявлено экстренное предупреждение. В МЧС его распространили из-за ветра и грозы.

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