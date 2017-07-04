В Китае будут показывать российские мультфильмы

Вещание российского телеканала "Катюша" в Китае должно начаться уже в этом году.

Российские мультфильмы будут показывать на тематических и региональных каналах Китая. Соглашение о сотрудничестве подписали SPB TV, "Маша и медведь" и китайская Shanghai Media Group в ходе третьего форума СМИ России и Китая в Москве, передаёт РИА "Новости".

Документ предполагает сотрудничество компаний "в области трансляции и дистрибуции российского мультипликационного контента на тематических, региональных каналах и интернет-платформах, аффилированных с Shanghai Media group".

Ранее сообщалось также о том, что Москва и Пекин достигли соглашения о начале трансляции первого российского телеканала "Катюша" в Китае. Его работа должна начаться уже в 2017 году. На телеканале планируется трансляция российских развлекательных и музыкальных, в том числе детских телепередач.