В МЧС объяснили появление столба газа под Москвой

В пресс-службе МЧС по Москве Лайфу объяснили появление столба газа под Москвой.

— Прорыва трубы нет. Организация, обслуживающая данный трубопровод, проводит плановые регламентные работы. Это контролируемое мероприятие. Никакой угрозы для населения нет, — рассказали спасатели.

В пресс-службе МЧС отметили, что запах газа, который могут слышать местные жители, не способен нанести какой-либо вред здоровью.

Ранее Лайф сообщал о том, что столб газа при прорыве трубы под Москвой поднялся на высоту свыше километра.