Замглавы МИД РФ впервые за долгое время посетил резиденцию посла США в Москве

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Замглавы МИД РФ впервые за долгое время посетил резиденцию посла США в Москве

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Резиденция посла США в Москве (Спасо-хаус). Фото:© РИА Новости/Руслан Кривобок

Сергей Рябков прибыл в Спасо-хаус по случаю Дня независимости Соединённых Штатов.

Сегодня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков посетил резиденцию американского посла в Спасопесковском переулке (сам особняк называют Спасо-хаус).

Известно, что Рябков встретился и обменялся приветствиями с послом США Джоном Теффтом. Замглавы МИД сопровождал глава Департамента Северной Америки Георгий Борисенко и глава Второго европейского департамента Игорь Неверов.

Отметим, высокопоставленные представители министерства в последние годы в связи с обострением ситуации в мире и введением санкций редко посещали Спасо-хаус.

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