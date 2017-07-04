Замглавы МИД РФ впервые за долгое время посетил резиденцию посла США в Москве

Сергей Рябков прибыл в Спасо-хаус по случаю Дня независимости Соединённых Штатов.

Сегодня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков посетил резиденцию американского посла в Спасопесковском переулке (сам особняк называют Спасо-хаус).

Известно, что Рябков встретился и обменялся приветствиями с послом США Джоном Теффтом. Замглавы МИД сопровождал глава Департамента Северной Америки Георгий Борисенко и глава Второго европейского департамента Игорь Неверов.

Отметим, высокопоставленные представители министерства в последние годы в связи с обострением ситуации в мире и введением санкций редко посещали Спасо-хаус.