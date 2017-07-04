Польша просит США выдать украинца, причастного к массовым убийствам во время ВОВ

Основанием для заявления стал анализ военных документов, показаний сослуживцев подозреваемого и его собственных мемуаров, записанных на украинском языке.

Прокуратура Польши направила США запрос об экстрадиции 98-летнего выходца из Украины, в настоящее время — жителя Соединённых Штатов, Майкла К. Ведомство подозревает украинца в массовом убийстве поляков во время Второй мировой войны, сообщает Институт национальной памяти страны.

По данным прокуратуры, во время Второй мировой войны Майкл служил в Украинском легионе самообороны, а затем в войсках СС и был причастен к уничтожению польских деревень и убийству по меньшей мере 44 поляков.

К таким выводам в прокуратуре пришли, проведя анализ военных документов, показаний сослуживцев Майкла и его собственных мемуаров, записанных на украинском языке.

Заявление направлено руководителю консульского отдела Посольства Польши в Вашингтоне, откуда оно будет передано американской стороне.