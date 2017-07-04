Женщина избавилась от ребёнка, родив в техническом помещении больницы в Москве

Читайте также

Женщина избавилась от ребёнка, родив в техническом помещении больницы в Москве

203

Фото: flickr.com/kidhosp

Оказалось, что подозреваемая находилась в медучреждении по уходу за первенцем, при этом она скрывала свою беременность.

В московской больнице у одной из женщин преждевременно начались роды. Как оказалось, в медучреждении она находилась вместе со своим первенцем, за которым ухаживала там.

В итоге подозреваемая закрылась в техническом помещении и родила второго малыша. В следствии предполагают, что женщина взяла ребёнка, завернула в полиэтиленовый пакет и положила в контейнер для белья. Сотрудники больницы обнаружили уже мёртвого ребёнка и сообщили в полицию. Причиной гибели стало удушье.

Женщина скрывала свою беременность. Однако её личность быстро установили, так как у неё начались осложнения после родов. Сейчас женщину отправили в роддом для дальнейшего лечения.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!