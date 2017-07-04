Bloomberg: Зависимость Германии от российского газа будет расти

Исследователи подчёркивают, что в мире не так много мест, откуда Берлин может получить такое большое количество голубого топлива.

В ближайшее время зависимость Германии от российского газа значительно вырастет. Как сообщает агентство Bloomberg, Берлин планирует сократить к 2025 году объёмы выбросов углекислого газа в атмосферу на 40 процентов по сравнению с уровнем 1990 года.

После выборов, которые состоятся в сентябре нынешнего года, правительство страны может представить предложения по закрытию угольных станций, на которые приходится почти половина производства электроэнергии в Германии. Стратегическая цель — перейти на возобновляемые источники энергии к 2050 году. И для того чтобы сделать этот переход безболезненным, Берлину нужен газ из РФ.

По мнению исследователей, в мире не так много мест, кроме России, откуда Германия может получить такое большое количество газа.

Отметим, что, согласно данным компании Wood Mackenzie, топливо из России составляет около 40 процентов всего объёма поставок газа в Германию. Ожидается, что уже через восемь лет на долю РФ придётся половина немецкого рынка газа, так как транспортировка голубого топлива через "Северный поток" почти вдвое дешевле, чем через Украину.