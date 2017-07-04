Лавров: Россия поздравила США с Днём независимости

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Лавров: Россия поздравила США с Днём независимости

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Фото: ©REUTERS/Mark Makela

При этом в Вашингтоне Москву с Днём России поздравили только спустя три дня, 15 июня.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва направила Вашингтону поздравительную телеграмму в связи с Днём независимости, который сегодня отмечают в США.

— Поздравили, поздравили, — отметил министр иностранных дел.

Стоит отметить, что ранее Вашингтон впервые за 25 лет не направил Москве поздравление 12 июня с Днём России. Телеграмма была опубликована только через три дня после праздника.

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