В администрации Порошенко подтвердили встречу с Тиллерсоном

Стороны рассмотрят вопрос реализации договорённостей, достигнутых на предыдущей встрече в Белом доме.

Украинский президент Пётр Порошенко встретится с государственным секретарём США Рексом Тиллерсоном 9 июля в Киеве, подтвердили в пресс-службе президента Украины. Госсек посетит Украину с рабочим визитом.

Сообщается, что политики обсудят вопросы укрепления стратегического партнёрства между странами и продолжение координации усилий по противодействию "российской агрессии" против Незалежной.

— Стороны также рассмотрят вопрос реализации договорённостей, достигнутых во время визита главы украинского государства в США 20–21 июня, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее СМИ Украины сообщали, что визит Тиллерсона в Киев будет коротким — всего 2–2,5 часа. Ранее визит госсекретаря анонсировал президент Украины Пётр Порошенко.

Напомним, 20 июня глава Украины провёл в Вашингтоне встречи с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Майком Пенсом, главой Госдепа Рексом Тиллерсоном и министром обороны США Джеймсом Мэттисом.