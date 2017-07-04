В администрации Порошенко подтвердили встречу с Тиллерсоном

Украинский президент Пётр Порошенко встретится с государственным секретарём США Рексом Тиллерсоном 9 июля в Киеве, подтвердили в пресс-службе президента Украины. Госсек посетит Украину с рабочим визитом.
Сообщается, что политики обсудят вопросы укрепления стратегического партнёрства между странами и продолжение координации усилий по противодействию "российской агрессии" против Незалежной.
— Стороны также рассмотрят вопрос реализации договорённостей, достигнутых во время визита главы украинского государства в США 20–21 июня, — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее СМИ Украины сообщали, что визит Тиллерсона в Киев будет коротким — всего 2–2,5 часа. Ранее визит госсекретаря анонсировал президент Украины Пётр Порошенко.
Напомним, 20 июня глава Украины провёл в Вашингтоне встречи с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Майком Пенсом, главой Госдепа Рексом Тиллерсоном и министром обороны США Джеймсом Мэттисом.
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