Встреча глав двух государств состоится на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге 7 июля.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в шутку сравнил ожидания от встречи Путина и Трампа с прогнозом погоды.

— А чего мы ждём от того, какая погода завтра будет в Москве? — задал глава МИД риторический вопрос журналистам.

Ранее стало известно о том, что Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп встретятся на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге 7 июля. Позже министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал журналистам о формате беседы лидеров двух стран.