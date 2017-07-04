Продюсер "Ликвидации" обратился к властям Киева: Историю не сотрёшь одним мазком

По словам Рубена Дишдишяна, создатели картины будут вынуждены перенести съёмки из Одессы в Россию, если Украина не пойдёт навстречу.

Продюсер сериала "Ликвидация" Рубен Дишдишян опубликовал в "Фейсбуке" обращение к властям Украины с просьбой обеспечить беспрепятственный въезд в страну и безопасность всей съёмочной группы. В противном случае создатели популярного кинофильма будут вынуждены переписать сценарий под другую локацию и продолжить съёмки "Ликвидации" в России.

— Нам всегда казалось, что кино не знает границ и национальностей. Ведь украинские продюсеры свободно работают в России и снимают в своих фильмах украинских актёров и никто им не запрещает этого делать. Мы много продюсировали фильмов про историю нашей страны, такие как "Тарас Бульба", "Брестская крепость", "Землетрясение", где задействованы герои разных национальностей. Ведь историю страны не сотрёшь одним мазком, — указал Дишдишян.

Ранее стало известно, что съёмки продолжения "Ликвидации" оказались под угрозой срыва из-за решения украинских властей запретить въезд в страну российскому актёру Владимиру Машкову, играющему в сериале главную роль. Причиной запрета стало посещение Машковым территории Крыма для съёмок в фильме "Экипаж".

Сценаристы работают над второй частью фильма уже три года. Съёмки запланированы на осень 2017 года.