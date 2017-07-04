Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию с ракетным пуском КНДР

Сегодня утром власти Северной Кореи испытали ракету "Хвансон-14", которая упала в море в 300 километрах от Японии.

В ходе сегодняшних переговоров в Кремле президент России обсудил с председателем КНР ситуацию вокруг Северной Кореи. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Подробности беседы он не стал раскрывать. Слова Ушакова цитирует РИА "Новости".

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков уже прокомментировал очередной ракетный пуск КНДР и призвал решать проблему путём переговоров, не нагнетая ситуацию.

Напомним, сегодняшнее испытание состоялось по личному приказу лидера страны Ким Чен Ына. Уточнялось, что ракета пролетела почти тысячу километров. Всего её полёт длился 39 минут. В Минобороны РФ сообщили, что следили за пуском.