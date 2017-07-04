"Это Высоцкий на льду". Тренер высказался о переходе Радулова в "Даллас"

Заслуженный тренер России Юрий Новиков сравнил хоккеиста с известным поэтом, потому что он "играет сердцем".

Заслуженный тренер России Юрий Новиков сравнил российского хоккеиста Александра Радулова с поэтом Владимиром Высоцким. По словам Новикова, Радулов "играет сердцем". Так тренер прокомментировал недавний переход игрока в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз". Слова Новикова приводит "Чемпионат.com".

— Я бы сказал, что Радулов входит в число тех, кто несёт знамя России в НХЛ. Играют многие, но есть несколько выдающихся игроков, таких как Малкин, Овечкин и сам Александр, — рассказал Новиков.

Новиков отметил, что Радулов сможет стать лидером "Далласа", если "отбросит скромность".

— По-другому Радулов не раскроется. Это Высоцкий на льду, который играет сердцем, — подчеркнул тренер.

На днях стало известно, что российский хоккеист Александр Радулов подписал контракт с клубом НХЛ из Техаса "Даллас Старз" на $31,25 миллиона. Контракт со спортсменом рассчитан на пять лет. Раньше 30-летней уроженец Нижнего Тагила был нападающим "Монреаля".