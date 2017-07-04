В Подмосковье задержана пара, которая сожгла мужчину на мангале

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В Подмосковье задержана пара, которая сожгла мужчину на мангале

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Фото: flickr.com/Sergey Sedov

Подозреваемыми оказались ранее судимая жительница Зеленограда и её возлюбленный.

Сотрудники подмосковной полиции задержали жительницу Зеленограда и её сожителя. Их подозревают в убийстве мужчины, чьи обугленные останки нашли в мангале.

На территории базы отдыха "Солнышко" в деревне Лопытово в Солнечногорском районе сторож обнаружил обугленное тело в мангале, некоторые части тела лежали в кустах неподалеку от места происшествия. В итоге подозреваемыми оказались ранее судимая А. Макарова и её возлюбленный.

Личность погибшего пока не установлена. Следователи возбудили уголовное дело.

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