Омские власти назвали ансамбль Бабкиной богом поцелованным

Местные чиновники уверены, что артистке и её молодым танцорам всё-таки удастся раскачать толпу.

Певица Надежда Бабкина и её ансамбль "Русская песня" сможет "завести" горожан, считает директор департамента культуры мэрии Омска Владимир Шалак. Об этом он сказал в интервью изданию "Омск здесь".

— В Омске живут люди разных возрастов. И мы стараемся подходить к вопросу так, чтобы всем угодить. "Хор Турецкого" всем понравился, и я думаю, также будет с хором Надежды Бабкиной. Это коллектив богом поцелованный. Они умеют завести толпу, и я думаю, у неё это получится, — сказал Шалак.

Также он подчеркнул, что артистка отлично умеет работать с большим количеством людей, поэтому сумма в 2,3 миллиона рублей не такая большая. По словам чиновника, средства на концерт "Русской песни" удалось сэкономить из общего бюджета Дня города в 11,4 миллиона рублей за счет фейерверка, который в этом году будет только один.

Ранее Лайф подсчитал, кого власти города могли бы пригласить за те же деньги.

Накануне стало известно о том, что мэра Омска попросили не привозить Надежду Бабкину на День города. Позже в пресс-службе певицы сообщили, что "Русская песня" всё же споёт и спляшет для омичей, несмотря на свою непопулярность.