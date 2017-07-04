Ушаков заявил, что лидеры "нормандской четвёрки" не свяжутся по телефону до G20

Ранее помощник президента России сообщал, что такой разговор планировался на конец июня.

Сегодня Юрий Ушаков заявил, что телефонную беседу лидеров "нормандской четвёрки" не удастся согласовать до встречи Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель на полях саммита "Большой двадцатки".

Напомним, лидеры стран проведут рабочий завтрак 8 июля, на котором обсудят урегулирование ситуации вокруг Украины. При этом президент страны Пётр Порошенко на встрече (и вообще на G20) присутствовать не будет.

Саммит пройдёт в Гамбурге 7 и 8 июля. На первый день мероприятия также запланирована встреча Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом.