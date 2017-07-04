Ушаков заявил, что лидеры "нормандской четвёрки" не свяжутся по телефону до G20

Сегодня Юрий Ушаков заявил, что телефонную беседу лидеров "нормандской четвёрки" не удастся согласовать до встречи Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель на полях саммита "Большой двадцатки".
Напомним, лидеры стран проведут рабочий завтрак 8 июля, на котором обсудят урегулирование ситуации вокруг Украины. При этом президент страны Пётр Порошенко на встрече (и вообще на G20) присутствовать не будет.
Саммит пройдёт в Гамбурге 7 и 8 июля. На первый день мероприятия также запланирована встреча Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом.
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