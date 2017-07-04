На Сахалине сожгли дом "ведьмы" из-за покончивших с собой троих её знакомых

Местные жители села Победино решили, что в смерти мужчин виновна Варвара Генатулина, после чего назвали её ведьмой.

В одном из сёл Сахалинской области буквально решили вернуться к средневековым временам, обвинив местную жительницу в колдовстве. Жители Победина решили, что Варвара Генатулина является ведьмой после того, как в населённом пункте покончили с собой трое её знакомых.

В Ассоциацию адвокатов России за права человека обратился местный житель села Олег Внуков с просьбой защитить девушку. По его словам, Генатулину незаконно обвинили в колдовстве из-за трёх случаев. Так, в 2004 году покончил с собой мальчик, который учился вместе с Варварой в школе. Затем суицид совершил её супруг, после чего Генатулина осталась одна с ребёнком. А не так давно в селе лишил себя жизни ещё один местный житель, который был знаком с Варварой.

По словам Олега Внукова, как раз на поминках покончившего с собой местного жителя и заговорили о том, что Варвара Генатулина — ведьма. Через несколько дней после обвинения в колдовстве у жительницы Победина сгорел дом, и она буквально оказалась на улице. По предварительной информации, здание именно подожгли, при этом сам Олег Внуков не знает, кто именно мог пойти на такой шаг.

Местный житель связывает всё происходящее с тем, что в Победине слишком мало рабочих мест, а городская администрация ничего не делает, чтобы улучшить ситуацию в населённом пункте.