Мединский заявил, что не будет присутствовать на рассмотрении своей диссертации

Научный труд министра 7 июля оценят члены диссовета по истории Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ).

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что проследит за ходом рассмотрения своей диссертации из Китая, где и будет находиться 7 июля.

— Что касается диссертации, я направил сегодня письмо руководителю диссертационного совета, принёс извинения за невозможность участвовать лично. Я направлю туда своего представителя, который выступит с заявлением от моего имени, — пояснил Мединский.

Он отметил, что уже завтра выйдет его статья, касающаяся научного труда. Где именно будет опубликован текст, министр не сообщил.

Напомним, Владимир Мединский защитил докторскую диссертацию на тему "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" в 2011 году. В прошлом году учёные нашли в работе чиновника нестыковки и потребовали лишить его учёной степени.