"Газпром" приступил к монтажу оборудования на омском НПЗ — видео

На заводе строится комплекс глубокой переработки нефти, который снизит воздействие производства на экологию почти на треть.

НПЗ "Газпром нефть" строит комплекс глубокой переработки нефти на Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). В настоящий момент на строительной площадке ведётся монтаж крупногабаритного оборудования.

Сообщается, что комплекс увеличит глубину переработки нефти и выход светлых нефтепродуктов (на 6%), а также на 28% снизит воздействие производства на экологию.

Физически комплекс представляет собой комбинацию функционально связанных технологических установок. Как сообщают в "Газпроме", с его помощью можно будет производить качественные нефтепродукты из тяжёлых остатков, что обеспечит экономию ресурсов.

Комплекс объединит в себе процессы гидрокрекинга (вид переработки топлива), производства водорода и серы, при этом счёт использования современных технологий уровень очистки от сернистых соединений будет доходить до 99,8%. Плановая годовая мощность комплекса составит два миллиона тонн.

"Газпром нефть" реализует на Омском НПЗ масштабную программу модернизации. Первый этап программы, направленный на повышение качества производимых нефтепродуктов, уже завершён. Его результатом стал полный переход Омского НПЗ на производство бензина и дизельного топлива самого высокого экологического стандарта — "Евро-5". Строительство комплекса является вторым этапом модернизации.