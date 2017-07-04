Путин обсудил с Миллером вопросы россиян, поступившие на прямую линию

Президент поинтересовался у председателя правления "Газпрома", как в компании решают проблемы с газификацией, о которых жители разных регионов страны рассказали в своих обращениях.

По словам Алексея Миллера, вопросу газификации населения в "Газпроме" уделяется большое внимание, но обязательства не всегда выполняются на местах.

— В этом году мы газификацию ведём в 68 регионах страны, выделено 25 миллиардов 700 миллионов рублей. При этом ведётся строительство 3700 километров газопровода в рамках программы газификации. В этом году будет введено 1700 километров в 31 регионе, будет построено 160 газовых котельных и будет газифицировано 75 800 квартир и домовладений, газ придёт в более чем 200 населённых пунктов, — пояснил Миллер.

Он отметил, что в регионах, в которых по итогам первого полугодия были обнаружены проблемы, "Газпром" вынужден перераспределять средства.

— Наверное, можно упомянуть ряд регионов, которые по тем или иным причинам не выполняют систематически свои обязательства. К этим регионам относятся Дагестан и, к сожалению, Волгоградская область. Это те регионы, где мы видим хроническое отставание от тех обязательств, которые регионы берут на себя, — добавил председатель правления компании.

В среднем уровень газификации на начало 2017 года по стране составил 67,2% (70,9% — в городах и посёлках городского типа и 57,1% — в селах). Алексей Миллер подчеркнул, что значительные средства в этом году были выделены Приморскому краю (с учётом политики государства на ускоренное развитие Дальнего Востока), Новосибирской области и Карелии. Также он отметил, что у "Газпрома" есть "серьёзные планы" по газификации Ярославской области.