В Москве могут появиться бесплатные парковки для электромобилей

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В Москве могут появиться бесплатные парковки для электромобилей

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Фото:© РИА Новости/Антон Денисов

Также планируется, что в столице оборудуют ещё 120 заправочных станций для подобных машин.

Парковочные места, которые будут доступны исключительно для владельцев электротранспорта, могут появиться в Москве. Как сообщил журналистам заместитель мэра столицы Максим Ликсутов, обыкновенным автомобилям будет запрещено занимать эти места.

Он подчеркнул, что речь идёт о появлении бесплатных парковок вблизи заправочных станций для электротранспорта. Планируется, что это будет способствовать появлению на дорогах новых электромобилей и сокращению вредных выбросов в атмосферу.

Ликсутов также отметил, что сейчас электромобили можно бесплатно оставлять на платных городских парковках.

Примечательно, что на данный момент в Москве действует около 80 точек, где можно зарядить электромобиль. Однако, по словам заммэра, в перспективе эта цифра возрастёт до двухсот.

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