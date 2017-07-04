Путин рассказал о приоритете в сотрудничестве России и Китая

Российский президент и Си Цзиньпин договорились вместе продвигать инициативу по заморозке ядерной программы Северной Кореи.

Приоритетом для Москвы и Пекина является комплексное решение проблем Корейского полуострова, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

— В числе совместных внешнеполитических приоритетов — комплексное решение проблем Корейского полуострова в целях обеспечения прочного мира и стабильности в Северо-Восточной Азии, — пояснил российский лидер.

Так, стороны договорились вместе продвигать инициативу по заморозке ядерной программы Северной Кореи.