В Севастополе спасатели отказались эвакуировать женщину, которая едва не утонула

Сейчас пенсионерка находится в реанимации, врачи диагностировали у неё отёк лёгких.

2 июля в Севастополе чуть не утонула 66-летняя туристка Людмила Земляченко. Как сообщает паблик Mash, из воды женщину успел достать один из отдыхающих. Родные сразу вызвали скорую и спасателей, так как Людмила была без сознания.

Главная трудность заключалась в том, чтобы доставить больную с берега в больницу. Для этого специально на лодке приплыли спасатели. Однако они остановились примерно в ста метрах от берега и отказались подплывать ближе. Они позвонили родным больной и попросили самим найти лодку. Своё поведение они объяснили тем, что подплыть нет возможности — слишком скалистый берег.

Также спасатели выдвинули требование, чтобы вместе с больной в лодку садился врач. Фельдшер скорой якобы для этих целей не подходит.

— Катер со спасателями не подплыл! Они наблюдали в бинокль, как реанимировали человека с того света, — сказала сестра пострадавшей Галина Кабанова.

В результате Людмила два часа пролежала на берегу, постоянно теряя сознание. Затем за ней приехали сотрудники МЧС, которые и увезли женщину в больницу. В настоящий момент Людмила находится в реанимации, у неё диагностировали отёк лёгких.