Посол США в России Джон Теффт покинет пост в начале осени

Со своими "русскими друзьями" дипломат попрощался по-русски: "Спасибо и до свидания".

Посол США в России Джон Теффт завершит миссию уже через несколько месяцев и вместе со своей супругой уедет из Москвы. Об этом на приёме в Спасо-хаусе, приуроченном ко Дню независимости США, сообщила замруководителя дипмиссии Линн Трейси.

Кроме того, она зачитала обращение госсекретаря США Рекса Тиллерсона, в котором он поблагодарил Теффта за многолетнюю службу на дипломатическом поприще.

Сам Теффт на приёме в Спасо-хаусе признался, что будет скучать по друзьям, которые у него остались в России. А попрощался он с ними по-русски: "Спасибо и до свидания".

Джон Теффт был назначен на пост посла США в России ещё при администрации Барака Обамы 1 августа 2014 года. Его предшественником на этой должности был Майкл Макфол.

В разные годы Джон Теффт возглавлял посольства США в Литве (2000–2003), Грузии (2005–2009) и на Украине (2009–2013).