Евросоюз требует срочно реформировать СБУ

В ЕС считают, что службе безопасности нужно сосредоточиться на контрразведке и противодействии терроризму.

Глава украинского представительства Евросоюза Хьюг Мингарелли призывал незамедлительно реформировать Службу безопасности Украины (СБУ). По его словам, "СБУ в значительной степени является нереформированной". Заявление политика приводит УНИАН.

Посол подчеркнул важность реформирования службы путём лишения её тех функций, которые уже закреплены за другими правоохранительными органами.

— Важно как можно быстрее обеспечить, чтобы СБУ сосредоточивалась на контрразведке и противодействии терроризму, а также прекратить ту её деятельность, которая поручена правоохранительным органам, — цитирует Мингарелли издание.

По словам посла, одной из таких функций является борьба с коррупцией.

Также, говоря о коррупции, Мингарелли отметил, что в Евросоюзе не увидели шагов украинской власти по созданию антикоррупционного суда, хотя этот орган, по мнению посла, является "очень важным".