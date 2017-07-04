В ЛНР опубликовали видео, как украинские диверсанты готовили теракт против ОБСЕ

Министерство госбезопасности (МГБ) ЛНР опубликовало восстановленные данные с видеорегистратора из автомобиля диверсантов. Запись подтверждает, что на представителей мониторинговой миссии готовилась атака. В состав диверсионной группы (ДРГ) входили два человека.

— От нас не уйдут, — слышно, как переговариваются мужчины на видео в процессе слежки. Судя по диалогу, диверсанты знали, где наблюдатели регулярно обедают, и обсуждали возможность напасть на них прямо на выходе из кафе.

Напомним, о том, что украинская ДРГ планировала теракт против миссии ОБСЕ в Луганске, стало известно сегодня утром. Атаку вовремя предотвратили. Министр госбезопасности республики Леонид Пасечник заявил, что мина, заложенная на пути следования миссии ОБСЕ, была обезврежена.